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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 сезон 29 серія дивитись онлайн від 11.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 29 серія від 11.10.2023. Агенти справедливості 29 серія 4 сезон від 11.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 29 | 11.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 29 серія від 11.10.2023 Вадим та Наталя все ще не знають, як піднести Карині їхній фіктивний шлюб. Чи зможуть вони пояснити дівчинці, що відбувається, хоча вона вважає Вадима та Наталю своєю родиною? Дізнайтеся просто зараз.

У 29 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Наталія та Вадим розслідували справу про зникнення жінки та дитини. Подруга зниклої Іри Світлана мала допомогти їй втекти з дому. Іра мала дуже погані стосунки зі свекрухою, яка вважала, що Іра не достойна її сина. Жінка збиралася забрати доньку та поїхати до двоюрідної сестри, але вона зникла. Куди? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 29 серія від 11.10.2023.

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