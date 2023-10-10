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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 сезон 28 серія дивитись онлайн від 10.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 28 серія від 10.10.2023. Агенти справедливості 28 серія 4 сезон від 10.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 28 | 10.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 28 серія Наталі та Вадиму доведеться вирішити найскладнішу справу за час їхньої кар’єри – а саме, вирішити те непорозуміння, яке між ними виникло. Вадим зненацька запропонував Наталі вийти за нього заміж, але це фіктивний шлюб. Пропозиція Вадима зачепила почуття Наталії. Чи вплине це на їхню роботу далі? Дивиться в серіалі Агенти справедливості 4 сезон 28 серії.

Наталя та Вадим відклали образи убік і взялися за нову справу. Вони розслідували справу про зникнення Олени та її 5-річного сина. Невідомі викрали матір із сином та відвезли у невідомому напрямку на машині Олени. Викрадачі кинули автомобіль, і далі про долю жінки та хлопчика ніхто нічого не чув. Чи змогли Наталія та Вадим знайти викрадачів та розібратися у своїх стосунках? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 28 серія від 10.10.2023.

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