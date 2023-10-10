Серія 27 | 10.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 27 серія Вадим та Наталя розслідують справу про викрадення Олени та її 5-річного сина. Мати та син були на парковці, коли на них напали двоє невідомих. Викрадачі відвезли жінку та хлопчика на її же автомобілі в невідомому напрямку. Пізніше авто знайшли, але без Олени та її сина. Хто їх викрав і навіщо? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 2023 серія 27.

Вадим почав шукати собі дружину. І ні, журналіст не вирішив поважніти. Йому дуже важливе опікунство над Каріною, а значить, що соцслужби уважно його перевірятимуть. Одруженому чоловікові скоріше довірять дитину, аніж самотньому батькові, тож Вадим вирішив пошукати претендентку на роль мами Каріни. Кого знайшов? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 27 серія від 10.10.2023.

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