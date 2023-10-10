Серія 26 | 10.10.2023 | Сезон 4

В серіалі Агенти справедливості 4 сезон 26 серія від 09.10.2023 Наталя та Вадим опиняються перед найскладнішим завданням – порятунком Каріни, маленької дівчинки, що втратила свою матір за трагічних обставин. Соціальні служби намагаються відправити її до інтернату, але наші герої готові боротися до кінця, щоб не допустити цього.

Головні герої серіалу Агенти справедливості 2023 також взялися за розслідування загадкового зникнення Ярослава, сина депутата обласної ради Дмитра Кулика. Хлопчик просто вийшов гуляти зі своїм собакою, але потім став жертвою непередбачуваного злочину. Собаку пізніше знайшли жорстоко вбитим.

Список підозрюваних у цій справі виявляється дуже довгим, але ім’я справжнього злочинця вразить усіх. Дивіться деталі цього розслідування в серіалі Агенти справедливості 4 сезон 26 серія.

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