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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 4 сезон 26 серия смотреть онлайн от 10.10.2023

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Серия 26 | 10.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 26 серия от 09.10.2023 Наталья и Вадим оказываются перед сложной задачей – спасением Карины, маленькой девочки, потерявшей свою мать из-за трагических обстоятельств. Социальные службы пытаются отправить ее в интернат, но наши герои готовы бороться до конца, чтобы не допустить этого.

Главные герои сериала Агенты справедливости 2023 также взялись за расследование загадочного исчезновения Ярослава, сына депутата областного совета Дмитрия Кулика. Мальчик просто вышел погулять со своей собакой, но стал жертвой непредсказуемого преступления. Собаку позже нашли жестоко убитой.

Список подозреваемых по этому делу оказывается очень длинным, но имя настоящего преступника поразит всех. Смотрите детали этого расследования в сериале Агенты справедливости 4 сезон 26 серии.

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