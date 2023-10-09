Серия 25 | 09.10.2023 | Сезон 4

Смотрите онлайн детективный сериал Агенты справедливости 4 сезон 25 серия от 09.10.2023, в котором Наталья и Вадим пытаются скрыть Карину от социальных служб. Последние хотят поместить девочку в интернат, но у Вадима есть идея, как избежать этого. По крайней мере, пока они с Натальей не найдут способ легально оставить девочку у себя.

А пока в сериале Агенты справедливости 2023 детектив и журналист расследуют гибель Олексы Тищенко, чей друг обратился за помощью к агентству. Петр утверждает, что Олекса жил у него на даче из-за личных проблем, но однажды мужчина застал своего друга мертвым. Он не верит, что это был несчастный случай, тем более что о его доме ходят местные легенды. Вроде бы дом Петра проклят. Расследование этого дела смотрите в сериале Агенты справедливости 4 сезон 25 серия от 09.10.2023.

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