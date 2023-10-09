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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 4 сезон 24 серия смотреть онлайн от 09.10.2023

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Серия 24 | 09.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 24 серия Вадим и Наталья расследовали дело о похищении оперной певицы Антонины Тимощук. Но самое странное то, что обратилась к ним за помощью сама Антонина!

Певица в 24 серии сериала Агенты справедливости 2023 пришла в офис агентства, скрываясь за темными очками. Она рассказала, что кто-то выманил ее из квартиры и украл прямо с парковки. Антонину удерживали в неизвестном месте. Ей удалось сбежать, но она ничего не знает о своих похитителях и боится их. Она пыталась обращаться в полицию, но там ей отказали из-за отсутствия доказательств, что похищение было, ведь никто из близких Антонины не подавал заявление. Смогут ли Вадим и Наталья ей помочь? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 24 серия от 09.10.2023.

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