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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 4 сезон 23 серия смотреть онлайн от 09.10.2023

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Серия 23 | 09.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 23 серия от 09.10.2023 Вадиму позвонил Василий Сорока и попросил приехать в его фотостудию. Когда-то агенты уже помогали фотографу с расследованием дела об убитом папарацци. На этот раз Василий уверен, что его жизнь в опасности. Якобы кто-то совершил на него покушение. Наталья и Вадим сразу поняли, что Василий связался не с теми людьми.

Когда Наталья и Вадим в 23 серии сериала Агенты справедливости 2023 приехали в фотостудии, там был ужасный бардак. Василий был напуганным. Он рассказал о том, что по просьбе клиентки взялся проследить за ее мужем. Что пошло не так? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 23 серия от 09.10.2023.

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