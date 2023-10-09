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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 сезон 23 серія дивитись онлайн від 09.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 23 серія від 09.10.2023. Агенти справедливості 23 серія 4 сезон від 09.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 23 | 09.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 23 серія від 09.10.2023 Вадиму зателефонував Василь Сорока та попросив приїхати до його фотостудії. Колись агенти вже допомагали фотографу з розслідуванням справи про вбитого папараці. Цього разу Василь упевнений, що його життя в небезпеці. Нібито хтось скоїв на нього замах. Наталя та Вадим одразу зрозуміли, що Василій зв’язався не з тими людьми.

Коли Наталя та Вадим у 23 серії серіалу Агенти справедливості 2023 приїхали у фотостудії, там був жахливий бардак. Василь був наляканий. Він розповів про те, що на прохання клієнтки взявся простежити за її чоловіком. Що пішло не так? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 23 серія від 09.10.2023.

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