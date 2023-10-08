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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 сезон 22 серія дивитись онлайн від 08.10.2023

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Серія 22 | 08.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 22 серія від 08.10.2023 Вадим знову потрапив у неприємності в гонитві за серійним убивцею. Наталя та Вадим вечеряли із Зазою, коли той розповів про Марка Шеміча. Раніше він був успішним бізнесменом, а став холоднокровним маніяком. Коли Марко втратив усе, його дружина наклала на себе руки. Ірен звикла до розкішного життя, тому бідне життя здавалося їй нестерпним.

Заза в 22 серії серіалу Агенти справедливості 2023 розповів про те, що Марко зміг повернути і навіть розширити свій бізнес, але його психіка виявилася надто розхитаною після втрати дружини. Він почав ловити людей на трасі, присипляти їх за допомогою хлороформу та замикати в підвалі. Він залишав жертвам табурет і петлю, тож у них був вибір – повіситися або померти від голоду. Чому вбивства поновилися, якщо Марко вже 20 років сидить у в’язниці? І як Вадим потрапив за ґрати? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 22 серія від 08.10.2023.

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