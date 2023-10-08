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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 сезон 21 серія дивитись онлайн від 08.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 21 серія від 08.10.2023. Агенти справедливості 21 серія 4 сезон від 08.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 21 | 08.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 21 серія Наталія та Вадим допомагали жінці, яка заявила, що тільки вони можуть розкрити справу, адже вона бачила це уві сні. Незважаючи на таку дивну заяву, агенти все ж таки погодилися взяти її справу. Подругу Лариси Вероніку вбили на вулиці ударом по голові. Жінка мала з собою велику суму грошей. Справа в тому, що Вероніка вже півроку боролася з онкологією. Вона мало з ким ділилася своїми стражданнями. Їй довелося продати машину, щоб сплатити за операцію. Але до операції Вероніка не дожила. Чому поліція підозрює у вбивстві матері 17-річну дочку Вероніки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 21 серія від 07.10.2023.

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