Серия 21 | 08.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 21 серия Наталья и Вадим помогали женщине, которая заявила, что только они могут раскрыть дело, ведь она видела это во сне. Несмотря на такое странное заявление, агенты все же согласились взять ее дело. Подругу Ларисы Веронику убили на улице ударом по голове. У женщины была с собой крупная сумма денег. Дело в том, что Вероника уже полгода, как боролась с онкологией. Она мало с кем делилась своими страданиями. Ей пришлось продать машину, чтобы оплатить операцию. Но до операции Вероника так и не дожила. Почему полиция подозревает в убийстве матери 17-летнюю дочь Вероники? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 21 серия от 07.10.2023.

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