Серия 20 | 05.10.2023 | Сезон 4

Убийство студента и самоубийство его друга. Связаны ли как-то эти истории? Следователи в сериале Агенты справедливости 4 сезон 20 серия от 05.10.2023 будут расследовать эти дела и раскроют скрытые преступные планы.

Наталья пообщается с матерью парня, который взял на себя вину в смерти Павла. Она поделится, что незадолго до того, как Глеба посадили в СИЗО, тот принес домой большую сумму денег, которую не хватало, чтобы выплатить кредит. Это станет зацепкой детективов в расследовании уголовного дела. Тем временем Вадим будет общаться с комендантом общежития и также заметит одну странную деталь. Что именно его смутит? Узнайте ответы в сериале Агенты справедливости 4 сезон 20 серия на сайте СТБ.

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