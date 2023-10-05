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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 сезон 20 серія дивитись онлайн від 05.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 20 серія від 05.10.2023. Агенти справедливості 20 серія 4 сезон від 05.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 20 | 05.10.2023 | Сезон 4

Вбивство студента та самогубство його друга. Чи пов’язані якось ці історії? Слідчі в серіалі Агенти справедливості 4 сезон 20 серія від 05.10.2023 розслідуватимуть ці справи та розкриють приховані злочинні плани.

Наталя поспілкується з матір’ю хлопця, який узяв на себе провину в смерті Павла. Вона поділиться, що незадовго до того, як Гліба посадили в СІЗО, той приніс додому велику суму грошей, яку не вистачало, аби виплатити кредит. Це стане зачіпкою детективів у розслідуванні кримінальної справи. Тим часом Вадим спілкуватиметься з комендантом гуртожитку та також помітить одну дивну деталь. Що саме його збентежить? Дізнайтеся відповіді в серіалі Агенти справедливості 4 сезон 20 серія на сайті СТБ.

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