Серія 19 | 05.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 19 серія від 05.10.2023 Вадим і Наталя візьмуться за розслідування справи про зникнення дівчинки з інтернату. Слідчі пропрацюють декілька версій та поспілкуються з можливими причетними до цієї події. Але правда, яка відкриється у фіналі цієї детективної історії, вас шокує!

Дізнайтеся в серіалі Агенти справедливості 4 сезон 19 серія неймовірну правду, яка ховалася за сімома замками! Як причетна завучка інтернату до зникнення дитини? Як так вийшло, що дівчина має дві мами? За що одну з матерів відправлять за ґрати? І де була Діана, поки всі вважали її самогубцею? Не пропустіть неймовірно заплутану детективну історію в серіалі Агенти справедливості 4 сезон 19 серія на сайті СТБ.

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