Серія 18 | 05.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 18 серія від 05.10.2023 до офісу агентства прийшов Віктор Ломаченко. Він хоче дізнатися, хто вбив його батька – відомого бізнесмена та забудовника. Віктор народився поза шлюбом, тож познайомився з Григорієм уже в дорослому віці. Батько і син порозумілися і добре спрацювалися. Віктор виявився набагато схожим на батька, ніж його брат Андрій. Після смерті батька Віктор почав підозрювати, що хтось міг замовити вбивство батька – наприклад, сам Андрій.

У 18 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Вадим бореться з бюрократичними умовностями, щоб нарешті удочерити Карину. Попереду на нього чекає опікунська рада, на якій вирішиться доля дівчинки. Чи вдасться йому вирішити всі питання з документами? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 18 серія від 05.10.2023.

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