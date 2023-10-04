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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 сезон 17 серія дивитись онлайн від 04.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 17 серія від 04.10.2023. Агенти справедливості 17 серія 4 сезон від 04.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 17 | 04.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 17 серія від 04.10.2023 до агентства журналістських розслідувань звернувся працівник СТО Валерій. Постійну клієнтку вбили, і він тепер боїться, що може стати підозрюваним у вбивстві. Валерій був останнім, кому дзвонила загибла Аня, і він виїжджав до неї на виклик.

Валерій у 17 серії серіалу Агенти справедливості 2023 розповів, що Аня зателефонувала йому близько 11 ранку. Дівчина мала проблеми з машиною, тому вона попросила механіка приїхати і допомогти їй. Валерій приїхав на виклик, але дівчини там не було. Телефон Ані був закритий у машині, а її не було й сліду. Валерій повернувся на СТО, а трохи пізніше дізнався, що Ані вже немає в живих. Її тіло знайшли далекобійники на трасі. Хто вбив дівчину? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 17 серія від 04.10.2023.

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