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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 4 сезон 17 серия смотреть онлайн от 04.10.2023

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Серия 17 | 04.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 17 серия от 04.10.2023 в агентство журналистских расследований обратился работник СТО Валерий. Постоянную клиентку убили, и он теперь боится, что может стать подозреваемым в убийстве. Валерий был последним, кому звонила погибшая Аня, и он выезжал к ней на вызов.

Валерий в 17 серии сериала Агенты справедливости 2023 рассказал, что Аня позвонила ему около 11 утра. У девушки были проблемы с машиной, поэтому она попросила механика приехать и помочь ей. Валерий приехал на вызов, но девушки там не было. Телефон Ани был закрыт в машине, а ее не было и следа. Валерий вернулся на СТО, а чуть позже узнал, что Ани уже нет в живых. Ее тело нашли дальнобойщики на трассе. Кто убил девушку? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 17 серия от 04.10.2023.

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