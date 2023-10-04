Серия 16 | 04.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 16 серия от 04.10.2023 Наталья помогает с расследованием преступления, а также разбирается с личной жизнью Марго. Следовательница узнала о том, что Юра и Вадим побились об заклад. Суть спора заключалась в том, что Ивченко должен был очаровать Марго и позвать ее на свидание. Старания Юры увенчались успехом – Марго согласилась на ужин. Наталья узнала об этом, и ей стало искренне жаль Марго, которая хочет любви и романтики. Но будет ли лучше, если она расскажет Марго правду? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 2023 выпуск 16.

Марго попросила Наталью помочь с расследованием. В морг поступило тело женщины, которое обнаружили на остановке. Женщина отравилась метиловым спиртом. Однако она не похожа на того человека, который стал бы пить дешевый суррогат алкоголя. Кто мог ее отравить и зачем? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 16 серия от 04.10.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 4 сезон 15 серия от 04.10.2023