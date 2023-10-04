Серия 15 | 04.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 15 серия Вадим и Наталья снова столкнулись с Андреем Лиховецким. Он пришел в офис детективного агентства как клиент. Бизнесмен заявил, что на его частной территории снова обнаружили труп, но он снова не имеет никакого отношения к тому, что произошло. Правда ли это? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 15 серия.

Лиховецкий в 15 серии сериала Агенты справедливости 2023 попросил выяснить личность мужчины, который умер на территории его загородного клуба. Андрей устроил вечеринку в честь открытия заведения. Во время мероприятия гости нашли тело мужчины, который был одет, как официант. Однако Андрей утверждает, что этот человек не работал в его команде. Кто же это был? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 15 серия от 04.10.2023.

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