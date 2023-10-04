Серія 15 | 04.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 15 серія Вадим та Наталя знову зіткнулися з Андрієм Лиховецьким. Він прийшов до офісу детективного агентства як клієнт. Бізнесмен заявив, що на його приватній території знову виявили труп, але він знову не має жодного стосунку до того, що сталося. Чи це правда? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 15 серія.

Ліховецький у 15 серії серіалу Агенти справедливості 2023 попросив з’ясувати особистість чоловіка, який помер на території його заміського клубу. Андрій влаштував вечірку на честь відкриття закладу. Під час заходу гості знайшли тіло чоловіка, який був одягнений як офіціант. Проте Андрій стверджує, що ця людина не працювала у його команді. Хто це був? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 15 серія від 04.10.2023.

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