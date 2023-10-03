Серія 14 | 03.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 14 серія від 03.10.2023 молода дівчина загинула в ліфті. Здається, ніби це трагічна випадковість – її шарф застряг між дверцятами. Ліфт поїхав, і шарф зашморгом задушив нещасну. Поліція дійшла висновку, що це нещасний випадок. Ліфтера Бориса звинуватили в недбалості при ремонті ліфта, і тепер він може втратити роботу.

У 14 серії серіалу Агенти справедливості 2023 ліфтер вирішив сам звернутися за допомогою детективного агентства. Він не вірить у те, що хтось міг у такий спосіб випадково померти в ліфті. Вадим та Наталя вирішили перевірити версію Бориса. Марґо підтвердила, що на голові жертви була гематома. А також вона побачила інші ознаки того, що смерть дівчини не була випадковістю. Хто міг підлаштувати вбивство в ліфті? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 14 серія від 03.10.2023.

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