Серия 14 | 03.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 14 серия от 03.10.2023 молодая девушка погибла в лифте. Кажется, будто это трагическая случайность – ее шарф застрял между дверцами. Лифт поехал, и шарф удавкой задушил несчастную. Полиция пришла к выводу, что это несчастный случай. Лифтера Бориса обвинили в халатности при починке лифта, и теперь он может потерять работу.

В 14 серии сериала Агенты справедливости 2023 лифтер решил сам обратиться за помощью детективного агентства. Он не верит в то, что кто-то мог подобным образом случайно умереть в лифте. Вадим и Наталья решили проверить версию Бориса. Марго подтвердила, что на голове жертвы была гематома. А также она увидела другие признаки того, что смерть девушки не была случайностью. Кто мог подстроить убийство в лифте? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 14 серия от 03.10.2023.

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