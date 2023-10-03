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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 4 сезон 13 серия смотреть онлайн от 03.10.2023

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Серия 13 | 03.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 13 серия от 03.10.2023 Вадим и Наталья отправляются на поиски сексуального маньяка. К ним за помощью обратилась Александра Трохимчук, которая стала жертвой странного мужчины в красной маске.

Героиня 13 серии сериала Агенты справедливости 2023 Саша собиралась поступать в академию искусств, поэтому ей нужен был репетитор по рисованию. Она разместила объявление в соцсетях. Ей перезвонила женщина, которая предложила свои услуги репетитора по рисованию на дому. Ни о чем не подозревающая Саша приехала в квартиру художницы, но там ее ждали не холсты и краски, а укол снотворного. Саша проснулась привязанной к кровати вместе с незнакомцем в красной маске. Он мучил девушку один день, а потом отпустил. Смогут ли Вадим и Наталья найти его? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 13 серия от 03.10.2023.

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