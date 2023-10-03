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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 сезон 13 серія дивитись онлайн від 03.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 13 серія від 03.10.2023. Агенти справедливості 13 серія 4 сезон від 03.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 13 | 03.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 13 серія від 03.10.2023 Вадим та Наталя вирушають на пошуки сексуального маніяка. До них по допомогу звернулася Олександра Трохимчук, яка стала жертвою дивного чоловіка в червоній масці.

Героїня 13 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Саша збиралася вступати до академії мистецтв, тому їй потрібен був репетитор з малювання. Вона розмістила оголошення в соцмережах. Їй передзвонила жінка, яка запропонувала свої послуги репетитора з малювання вдома. Саша, яка ні про що не підозрювала, приїхала в квартиру художниці, але там її чекали не полотна й фарби, а укол снодійного. Саша прокинулася прив’язаною до ліжка разом із незнайомцем у червоній масці. Він мучив дівчину один день, а потім відпустив. Чи зможуть Вадим та Наталя знайти його? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 13 серія від 03.10.2023.

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