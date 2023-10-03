Серія 12 | 03.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 12 серія від 03.10.2023 Вадим та Наталя розслідують загадкову смерть п’ятирічного Петі. Хлопчик зненацька помер у дитячому садку. У його крові виявили сильне снодійне. Коли інших вихованців садка відправили на обстеження, виявилося, що кожна дитина була під медикаментами. Однак ніхто, крім Петі, не помер.

У 12 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Марго залучили до цього слідства, тому що смерть дитини здавалася надто несподіваною та незрозумілою. Патологоанатом зрозуміла, що маленький Петя отруївся не снодійним, а смертельною дозою беладони! Але як вона потрапила до організму дитини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 12 серія від 03.10.2023.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 4 сезон 11 серія від 02.10.2023