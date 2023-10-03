Серия 12 | 03.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 12 серия от 03.10.2023 Вадим и Наталья расследуют загадочную смерть пятилетнего Пети. Мальчик неожиданно умер в детском саду. В его крови обнаружили сильное снотворное. Когда других воспитанников садика отправили на обследование, оказалось, что абсолютно каждый ребенок был под медикаментами. Однако никто, кроме Пети, не умер.

В 12 серии сериала Агенты справедливости 2023 Марго привлекли к этому следствию, потому что смерть ребенка казалась слишком неожиданной и непонятной. Патологоанатом поняла, что маленький Петя отравился не снотворным, а смертельной дозой белладонны! Но как она попала в организм ребенка? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 12 серия от 03.10.2023.

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