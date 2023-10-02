Серия 11 | 02.10.2023 | Сезон 4

Смотрите онлайн Агенты справедливости 4 сезон 11 серия от 02.10.2023! В этой серии Вадима и Наталью попросил о помощи мужчина, который случайно стал свидетелем убийства и теперь боится, что преступник найдет и его тоже.

Константин Золотаренко смотрел в окно в доме напротив через телескоп и случайно стал свидетелем убийства. Он четко увидел, как мужчина застрелил девушку. Константин перепугался, поэтому целый час раздумывал, стоит ли вызывать полицию. Когда он все-таки вызвал правоохранителей и они зашли в квартиру напротив, оказалось, что там никого нет. Константину не поверили в то, что там что-то происходило, и обвинили в ложном вызове. Теперь все его надежды на частных детективов, ведь убийца знает, где живет Константин! Смогли ли помочь Наталья и Владимир? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 11 серия от 02.10.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 4 сезон 10 серия от 02.10.2023