Серия 10 | 02.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 10 серия от 02.10.2023 Вадим и Наталья расследуют убийство коллеги. Частного детектива Руслана нашли мертвым. Полиция считает, что это было банальное ограбление, но Вадим все-таки захотел поехать и поговорить с женой погибшего. Он считает, что убийство Руслана могло быть связано с его профессиональной деятельностью.

В 10 серии сериала Агенты справедливости 2023 Наталья и Вадим предложили вдове свои услуги. Жена Руслана сказала, что следствие пришло к выводу, будто бы ее мужа убили грабители. Но женщина в это не верит, ведь ее муж специально одевался на работу максимально неприметно. Могли ли у Руслана быть враги? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 10 серия от 02.10.2023.

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