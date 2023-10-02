Серія 10 | 02.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 10 серія від 02.10.2023 Вадим та Наталя розслідують вбивство колеги. Приватного детектива Руслана знайшли мертвим. Поліція вважає, що це було банальне пограбування, але Вадим все ж захотів поїхати та поговорити з дружиною загиблого. Він вважає, що вбивство Руслана могло бути пов’язане з його професійною діяльністю.

У 10 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Наталія та Вадим запропонували вдові свої послуги. Дружина Руслана сказала, що слідство дійшло висновку, ніби її чоловіка вбили грабіжники. Але жінка в це не вірить, адже її чоловік спеціально одягався на роботу максимально непримітно. Чи могли в Руслана бути вороги? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 10 серія від 02.10.2023.

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