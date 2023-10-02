Серія 11 | 02.10.2023 | Сезон 4

Дивіться онлайн Агенти справедливості 4 сезон 11 серія від 02.10.2023! У цій серії Вадима та Наталю попросив про допомогу чоловік, який випадково став свідком убивства і тепер боїться, що злочинець знайде його також.

Костянтин Золотаренко дивився у вікно в будинку навпроти через телескоп і випадково став свідком убивства. Він чітко побачив, як чоловік застрелив дівчину. Костянтин перелякався, тож цілу годину роздумував, чи варто викликати поліцію. Коли він таки викликав правоохоронців і вони зайшли до квартири навпроти, виявилося, що там нікого немає. Костянтину не повірили в те, що там щось відбувалося, і звинуватили в хибному виклику. Тепер усі його надії на приватних детективів, адже вбивця знає, де мешкає Костянтин! Чи змогли допомогти Наталія та Володимир? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 11 серія від 02.10.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 4 сезон 10 серія від 02.10.2023