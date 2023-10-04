Серія 16 | 04.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 16 серія від 04.10.2023 Наталія допомагає з розслідуванням злочину, а також розбирається з особистим життям Марго. Слідча дізналася про те, що Юра та Вадим побилися об заклад. Суть суперечки полягала в тому, що Івченко мав зачарувати Марго та покликати її на побачення. Старання Юри увінчалися успіхом – Марго погодилася на вечерю. Наталя дізналася про це, і їй стало щиро шкода Марго, яка хоче кохання та романтики. Але чи буде краще, якщо вона розповість Марго правду? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 2023 випуск 16.

Марго попросила Наталю допомогти із розслідуванням. До моргу надійшло тіло жінки, яке виявили на зупинці. Жінка отруїлася метиловим спиртом. Однак вона не схожа на ту людину, яка стала б пити дешевий сурогат алкоголю. Хто міг її отруїти й навіщо? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 16 серія від 04.10.2023.

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