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Video: Агенты справедливости 4 сезон 18 серия смотреть онлайн от 05.10.2023

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Серия 18 | 05.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 18 серия от 05.10.2023 в офис агентства пришел Виктор Ломаченко. Он хочет узнать, кто убил его отца – известного бизнесмена и застройщика. Виктор родился вне брака, поэтому познакомился с Григорием уже во взрослом возрасте. Отец и сын нашли общий язык и хорошо сработались. Виктор оказался намного больше похожим на отца, чем его брат Андрей. После смерти отца Виктор начал подозревать, что кто-то мог заказать убийство отца – например, сам Андрей.

В 18 серии сериала Агенты справедливости 2023 Вадим борется с бюрократическими условностями, чтобы наконец-то удочерить Карину. Впереди его ждет опекунский совет, на котором решится судьба девочки. Получится ли у него решить все вопросы с документами? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 18 серия от 05.10.2023.

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