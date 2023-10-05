Серия 19 | 05.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 19 серия от 05.10.2023 Вадим и Наталья возьмутся за расследование дела об исчезновении девочки из интерната. Следователи проработают несколько версий и пообщаются с возможными причастными к этому событию. Но правда, которая раскроется в финале этой детективной истории, вас шокирует!

Узнайте в сериале Агенты справедливости 4 сезон 19 серия невероятную правду, которая скрывалась за семью замками! Как причастна завуч интерната к исчезновению ребенка? Как так получилось, что у девушки две мамы? За что одну из матерей отправят за решетку? И где была Диана, пока все считали ее самоубийцей? Не пропустите невероятно запутанную детективную историю в сериале Агенты справедливости 4 сезон 19 серия на сайте СТБ.

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