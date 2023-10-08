Серия 22 | 08.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 22 серия от 08.10.2023 Вадим снова попал в неприятности в погоне за серийным убийцей. Наталья и Вадим ужинали с Зазой, когда тот рассказал о Марко Шемиче. Раньше он был успешным бизнесменом, а стал хладнокровным маньяком. Когда Марко потерял все, его жена покончила с собой. Ирен привыкла к роскошной жизни, поэтому бедная жизнь казалась ей невыносимой.

Заза в 22 серии сериала Агенты справедливости 2023 рассказал о том, что Марко смог вернуть и даже расширить свой бизнес, но его психика оказалась слишком расшатанной после потери жены. Он начал ловить людей на трассе, усыплять их при помощи хлороформа и запирать в подвале. Он оставлял жертвам табуретку и петлю, так что у них был выбор – повеситься или умереть от голода. Почему убийства возобновились, если Марко уже 20 лет сидит в тюрьме? И как Вадим попал за решетку? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 22 серия от 08.10.2023.

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