Серія 24 | 09.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 24 серія Вадим та Наталя розслідували справу про викрадення оперної співачки Антоніни Тимощук. Але найдивніше те, що звернулася до них за допомогою сама Антоніна!

Співачка в 24 серії серіалу Агенти справедливості 2023 прийшла в офіс агентства, ховаючись за темними окулярами. Вона розповіла, що хтось виманив її з квартири та вкрав прямо з парковки. Антоніну утримували в невідомому місці. Їй вдалося втекти, але вона нічого не знає про своїх викрадачів та боїться їх. Вона намагалася звертатися до поліції, але там їй відмовили через відсутність доказів, що викрадення було, адже ніхто з близьких Антоніни не подавав заяви. Чи зможуть Вадим та Наталя їй допомогти? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 24 серія від 09.10.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 4 сезон 23 серія від 09.10.2023