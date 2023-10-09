Серія 25 | 09.10.2023 | Сезон 4

Дивіться онлайн детективний серіал Агенти справедливості 4 сезон 25 серія від 09.10.2023, в якому Наталя та Вадим намагаються сховати Каріну від соціальних служб. Останні хочуть помістити дівчинку в інтернат, але у Вадима є ідея, як уникнути цього. Принаймні, поки вони з Наталією не знайдуть спосіб легально залишити дівчинку в себе.

А поки в серіалі Агенти справедливості 2023 детективка та журналіст розслідують загибель Олекси Тищенка, чий друг звернувся по допомогу до агенції. Петро стверджує, що Олекса жив у нього на дачі через особисті проблеми, але одного дня чоловік застав свого друга мертвим. Він не вірить, що це був нещасний випадок, тим більше, що про його будинок ходять місцеві легенди. Начебто хата Петра проклята. Розслідування цієї справи дивіться в серіалі Агенти справедливості 4 сезон 25 серія від 09.10.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 4 сезон 24 серія від 09.10.2023