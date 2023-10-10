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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 4 сезон 27 серия смотреть онлайн от 10.10.2023

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Серия 27 | 10.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 27 серия Вадим и Наталья расследуют дело о похищении Елены и ее 5-летнего сына. Мать и сын были на парковке, когда на них напали двое неизвестных. Похитители увезли женщину и мальчика в их же автомобиле в неизвестном направлении. Позже авто нашли, но без Елены и ее сына. Кто их похитил и зачем? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 2023 серия 27.

Вадим начал подыскивать себе жену. И нет, журналист не решил остепениться.  Ему очень важно опекунство над Кариной, а значит, что соцслужбы будут внимательно его проверять. Женатому мужчине скорее доверят ребенка, чем одинокому отцу, поэтому Вадим решил поискать претендентку на роль мамы Карины. Кого он нашел? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 27 серия от 10.10.2023.

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