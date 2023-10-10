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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 4 сезон 28 серия смотреть онлайн от 10.10.2023

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Серия 28 | 10.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 28 серия Наталье и Вадиму предстоит решить самое сложное дело за время их карьеры – а именно, как разрешить то недоразумение, которое между ними возникло. Вадим неожиданно предложил Наталье выйти за него замуж, но это фиктивный брак. Предложение Вадима задело чувства Натальи. Повлияет ли это на их работу дальше? Смотрите в сериале Агенты справедливости 4 сезон 28 серия.

Наталья и Вадим отложили обиды в сторону и взялись за новое дело. Они расследовали дело о пропаже Елены и ее 5-летнего сына. Неизвестные выкрали мать с сыном и увезли в неизвестном направлении на машине Елены. Похитители бросили автомобиль, и дальше о судьбе женщины и мальчика никто ничего не слышал. Смогли ли Наталья и Вадим найти похитителей и разобраться в своих отношениях? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 28 серия от 10.10.2023.

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