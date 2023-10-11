Серия 29 | 11.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 29 серия от 11.10.2023 Вадим и Наталья все еще не знают, как преподнести Карине их фиктивный брак. Смогут ли они объяснить девочке, что происходит, хотя она считает Вадима и Наталью своей семьей? Узнайте прямо сейчас.

В 29 серии сериала Агенты справедливости 2023 Наталья и Вадим расследовали дело об исчезновении женщины и ребенка. Подруга пропавшей Иры Светлана должна была помочь ей сбежать из дома. У Иры были очень плохие отношения со свекровью, которая считала, что Ира не достойна ее сына. Женщина собиралась забрать дочь и уехать к двоюродной сестре, но она исчезла. Куда? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 29 серия от 11.10.2023.

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