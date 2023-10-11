Серія 31 | 11.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 31 серія від 11.10.2023 Вадим та Наталя займаються пошуками зниклої жінки. Подруга Мирослави Аліна попросила допомогти з пошуками подруги. Мирослава не прийшла на роботу, хоча в неї було призначено важливу зустріч. І Аліна знає, що її подруга не з тих людей, які зникають без попередження. У Мирослави був коханець. Чоловік був одружений, і його дружина нещодавно дізналася про Мирославу. Чи могли вона щось зробити з коханкою чоловіка? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 31 серія.

Вадим та Наталя збиралися подати заяву до РАЦСу, але в останній момент Наталя раптом згадала про інші плани. У Вадима виникло відчуття, ніби вона спеціально відкладає справу. Чи так це? Дізнайтесь у серіалі Агенти справедливості 4 сезон 31 серія від 11.10.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 4 сезон 30 серія від 11.10.2023