Серія 32 | 12.10.2023 | Сезон 4

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 32 серія від 12.10.2023 на сайті СТБ! Вадима зацікавлює один сюжет у новинах. У ньому журналістка розповідає про нещасний випадок, який трапився із 17-річним хлопцем. Його спалене тіло знайшли на пустирі. Офіційна версія слідства – хлопець став жертвою фаєр-челенджу. Проте журналістка вважає, що у такий спосіб слідство хоче якнайшвидше закрити справу і не шукати винних. Вадим вирішує долучитися до справи і провести власне розслідування. Майже одразу він знаходить факти, які вказують, що у цій справі не все так однозначно. Чи зможе він довести, що це було умисне вбивство, а не нещасний випадок? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 32 серія.

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