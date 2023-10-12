Серія 33 | 12.10.2023 | Сезон 4

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 33 серія від 12.10.2023 на сайті СТБ! Вадим і Наталя стали свідками кривавого злочину. Невідомі в білих костюмах напали на людину, вдарили її ножем у спину і запхали на заднє сидіння. Вадим не встиг наздогнати злочинців, адже вони швидко скрилися з місця злочину. Проте він запам’ятав номер автомобіля.

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 33 серія правоохоронці розшукали автомобіль і його власника, проте в машині не виявилося жодних слідів злочину. Вадим і Наталя хотіли надати цій справі розголосу, проте правоохоронці заявили, що немає тіла – немає злочину. Детективи вирішили розпочати власне розслідування. Що цікавого вони знайшли? Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 33 серія.

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