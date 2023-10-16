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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 4 сезон 35 серия смотреть онлайн от 16.10.2023

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Серия 35 | 16.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 35 серия от 16.10.2023 между Натальей и Вадимом повисло напряжение. Вадим всем своим видом показывает, что считает своей семьей Карину, а Наталья как будто никак не причастна к судьбе девочки. Почему он так себя ведет? Узнайте прямо сейчас!

В 35 серии сериала Агенты справедливости 2023 в агентство пришла женщина, которая 12 лет отсидела в тюрьме. Татьяна утверждает, что ее осудили несправедливо, и теперь она хочет найти настоящего виновника того преступления, в котором ее обвинили. А еще Татьяна хочет найти свою дочь Софию. Татьяну приговорили за убийство брата ее мужа, а муж тут же подал на развод и забрал ребенка. Смогли ли Вадим и Наталья помочь ей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 35 серия от 16.10.2023.

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