Серия 35 | 16.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 35 серия от 16.10.2023 между Натальей и Вадимом повисло напряжение. Вадим всем своим видом показывает, что считает своей семьей Карину, а Наталья как будто никак не причастна к судьбе девочки. Почему он так себя ведет? Узнайте прямо сейчас!

В 35 серии сериала Агенты справедливости 2023 в агентство пришла женщина, которая 12 лет отсидела в тюрьме. Татьяна утверждает, что ее осудили несправедливо, и теперь она хочет найти настоящего виновника того преступления, в котором ее обвинили. А еще Татьяна хочет найти свою дочь Софию. Татьяну приговорили за убийство брата ее мужа, а муж тут же подал на развод и забрал ребенка. Смогли ли Вадим и Наталья помочь ей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 35 серия от 16.10.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости – все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 4 сезон 34 серия от 12.10.2023