Серія 37 | 16.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 37 серія від 16.10.2023 Вадим та Наталя рятували особисте життя Алли. Їй вдалося впросити друзів взятися за справу, хоча вони не займаються дрібницями на кшталт викрадення машин. Але Алла привела свого хлопця Марка та дуже просила йому допомогти. У Марка тиждень тому вкрали автомобіль. І він не перший чоловік, у якого зникла машина зі СТО. Крім того на Марка напали. Йому зав’язали очі та зв’язали руки. Чоловікові вдалося втекти, але в поліції його заяву не схотіли приймати. Вадим та Наталя теж не хотіли братися за його справу в 37 серії Агенти справедливості, але Алла не збиралася від них відставати. У ході розслідування виявилося, що справа складніша, ніж думали Наталія та Вадим. Що стояло за викраденням машини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 37 серія від 14.10.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 4 сезон 36 серія від 16.10.2023