Серія 38 | 17.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 38 серія від 17.10.2023 нову справу для Вадима та Наталії знайшла Марго. Патологоанатоминя хоче підвищити свою категорію, тому їй потрібно проявити свої здібності по максимуму, і нова справа ідеально підходить для того, щоб Марго показала себе висококласним експертом. У 38 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Наталя та Вадим погодилися допомогти подрузі та взятися за розслідування. Тіло невідомого чоловіка виявили на будівництві. Його труп закатали в бетон, де він пролежав три роки. За цей час тіло встигло перетворитися на мумію. Марго впевнена: загиблий не працював на будівництві, адже він мав дороге протезування зубів і дорогий годинник на руці. Ким був загиблий? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 38 серія від 17.10.2023.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – усі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 4 сезон 37 серія від 16.10.2023