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Video: Агенты справедливости 3 сезон 9 серия смотреть онлайн - 30.08.2023

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Серия 9 | 30.08.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 9 серия в офис агентства журналистских расследований пришел парень, который видел труп. Больше он ничего не знает и все же просит Наталью и Вадима взяться за это дело.

Денис в 9 серии сериала Агенты справедливости 3 сезон практиковался в граффити, когда увидел женскую руку. Он решил посмотреть поближе и увидел труп молодой женщины. Денис вызвал полицию и пошел навстречу правоохранителям. Пока его не было на месте, тело исчезло. Полицейские подумали, что парень решил их разыграть, пригрозили штрафом и уехали. Однако Денис уверен в том, что он видел мертвую девушку! Он нарисовал ее портрет и пришел за помощью в агентство. Смогут ли Наталья и Вадим помочь с делом, которое кажется безнадежным? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 9 серия.

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