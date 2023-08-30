Серія 9 | 30.08.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 9 серія до офісу агентства журналістських розслідувань прийшов хлопець, який бачив труп. Більше він нічого не знає та все ж просить Наталю та Вадима взятися за цю справу.

Денис у 9 серії серіалу Агенти справедливості 3 сезон практикувався в графіті, коли побачив жіночу руку. Він вирішив подивитися ближче і побачив труп молодої жінки. Денис викликав поліцію та пішов назустріч правоохоронцям. Поки його не було на місці, тіло зникло. Поліцейські подумали, що хлопець вирішив їх розіграти, пригрозили штрафом і поїхали. Однак Денис упевнений, що він бачив мертву дівчину! Він намалював її портрет і прийшов по допомогу до агенції. Чи зможуть Наталя та Вадим допомогти зі справою, яка здається безнадійною? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 9 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 3 сезон 8 серія від 30.08.2023