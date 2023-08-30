Серія 8 | 30.08.2023 | Сезон 3

У серіалі Агенти справедливості 3 сезон 8 серія в справу прокралася крапелька містики. Знайомий Віктор розповів дивну історію. Він зустрів у кав’ярні дружину свого друга, яка … померла два роки тому! Марина розмовляла з якимось чоловіком. Коли Віктор спробував з нею заговорити, жінка вдала, що вони не знайомі.

Вадим та Наталя у 8 серії Агенти справедливості 3 сезон подумали, що ця зустріч – плід хворої фантазії Віктора, який явно переборщив з алкоголем. Але потім до них прийшов Слава – чоловік Марини. Йому теж знайомі дружини казали, що бачили її живою. Слава підозрює, що Марина могла інсценувати свою смерть, щоб піти від нього. Чи жива жінка? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 3 сезон 8 серія.

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