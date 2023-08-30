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Video: Агенты справедливости 3 сезон 8 серия смотреть онлайн - 30.08.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 3 сезон 8 серия от 30.08.2023. Агенты справедливости 8 серия 3 сезон от 30.08.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 8 | 30.08.2023 | Сезон 3

В сериале Агенты справедливости 3 сезон 8 серия в дело прокралась капелька мистики. Знакомый Вадима Виктор рассказал странную историю. Он встретил в кофейне жену своего друга, которая … умерла два года назад! Марина разговаривала с каким-то мужчиной. Когда Виктор попробовал с ней заговорить, женщина сделала вид, что они не знакомы.

Вадим и Наталья в 8 серии Агенты справедливости 3 сезон подумали, что эта встреча – плод больной фантазии Виктора, который явно переборщил с алкоголем. Но потом к ним пришел Слава – муж Марины. Ему тоже знакомые жены говорили, что видели ее живой. Слава подозревает, что Марина могла инсценировать свою смерть, чтобы уйти от него. Жива ли женщина? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 3 сезон 8 серия.

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